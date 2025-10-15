Jim Carrey podría dirigir nueva versión de “Los Supersónicos”

La caricatura fue innovadora en todo sentido, siendo el primer programa de la cadena ABC en transmitirse a color.
PODRÍA INTERESARTE: Jim Carrey preocupa a sus seguidores por su aspecto deteriorado
El actor Jim Carrey se encuentra en conversaciones con Warner Bros. Pictures para dirigir una nueva adaptación de Los Supersónicos, según confirmó Variety.
El proyecto también contaría con la participación de Colin Trevorrow, que dirigió Jurassic World Dominio, quien colaboraría en el guion junto a Joe Epstein.
Aunque aún no se han revelado detalles de la trama, la película marcaría el regreso de la icónica familia espacial Jetson, protagonista de la clásica serie animada estrenada en 1962.
La historia sigue a George, Jane, Judy, Elroy y su perro Astro, además de Robotina, habitantes de una futurista "Ciudad Órbita" llena de robots, videochats y autos voladores, tecnologías que hoy parecen más reales que nunca.
ENTÉRATE: ¿Jim Carrey se retira de la actuación? Esto dijo
La última versión cinematográfica fue la cinta animada de 1990. A lo largo de las décadas, varios intentos de adaptación en acción real no lograron concretarse.
Si se confirma su participación, Los Supersónicos significaría el regreso de Carrey a la dirección y un nuevo capítulo para esta entrañable familia del futuro.