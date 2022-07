Johnny Depp ya no irá a juicio con empleado que lo acusó de agresión

Tras llegar a un acuerdo, Johnny Depp evita ir a juicio con un empleado que lo acusaba de agresión.

Hace unas semanas se dio a conocer que Johnny Depp volvería al estrado, luego de que un empleado lo demandara por agresión en el set de filmación de una película en la que participó el actor.

Depp estaba citado para un juicio en Los Ángeles por la denuncia que Gregg Brooks puso en su contra en julio de 2018.

Johnny Depp with Rocky Brooks after that alleged altercation on set of City of Lies. pic.twitter.com/vB4W509L0Q — Jax ‍☠️ (@TheNamesQ) May 19, 2022

Sin embargo, todo indica que el actor por fin será libre de procesos legales (al menos por ahora), gracias a un acuerdo al que llegó recientemente.

La película que rodaban era acerca del asesinato de Notorius BIG, basada en el libro LaByrinth de Randall Sullivan, y se esperaba que saliera en septiembre de 2018, pero la distribuidora de la película la retiró en cercanías de su estreno.

En esta, el actor interpretaba a un detective de la policía de Los Ángeles, y aunque no detallaron el motivo de su retiro, esto sucedió poco después de que Gregg Brooks demandara a Depp, el director y su productora quejándose de que Brooks había sido despedido después de ser atacado en el set.

Johnny Depp y el exgerente de ubicación del filme que finalmente nunca salió al aire llegaron este lunes a un acuerdo que busca evitar que se desarrolle el juicio que estaba programado para el próximo 25 de julio.