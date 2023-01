Jorge Baldizón responde a Carlos Pineda: "No existen acuerdos en política"

A pocos días de la convocatoria a Elecciones Generales, Carlos Pineda renunció al partido Cambio y culpó a Manuel Baldizón y su "injerencia".

Luego que el empresario del transporte Carlos Pineda renunció al partido Cambio y culpó a Manuel Baldizón, acusándolo de llevar a "la vieja política" a la agrupación, pero Jorge Baldizón, hijo del excandidato a la presidencia y exconvicto de Estados Unidos, rechazó los señalamientos y lo calificó de "inmaduro".

En una entrevista con Soy502, Pineda aseguró: "Me voy porque no aguanté las injerencias del doctor Manuel Baldizón en el partido (...) El acuerdo siempre fue que yo podía trabajar con los patojos y cuando viniera el doctor (Baldizón) él no tenía que meterse en las decisiones del partido".

Esto no le cayó en gracia a Jorge, quien aseguró a Soy502 que Pineda renunció porque "ya sentía que no lo nominaban como candidato a la presidencia".

"Él tuvo dudas de no ser electo y que no lo pusieran a él (como presidenciable). Platicamos de eso, pero las dudas lo pusieron a preocuparse y no entendió que este es un partido político donde las bases deciden y eso no le gustó. A él (Pineda) le hubiera gustado que funcionara como una empresa y el nombramiento fuera a dedo, pero aquí las cosas son democráticas", dijo Jorge Baldizón a Soy502.

Según el hijo de Baldizón, Pineda aún no ha presentado su renuncia al partido de manera formal y sólo "lo dio a conocer a través de un video de TikTok, que no creo que sea la forma más correcta de salir de ningún lugar... no fue la forma más madura y menos cuando hay gente que depende de él".

Además, "jamás fue puesto como presidenciable nuestro, él (Pineda) simplemente era el Secretario de Formación y Capacitación Política del partido Cambio. Sí se manejaba la posibilidad proclamarlo (candidato a la presidencia), sin embargo, ahora estamos mucho más claros que no. Ahora simplemente es nuestro exsecretario", sentenció Baldizón hijo.

¿Manuel Baldizón tomará el lugar de Pineda?

Ante los señalamientos de injerencias, Jorge Baldizón negó que su papá esté involucrado en el partido y calificó los señalamientos de Pineda como "una excusa" para dejar la agrupación política.

"Lo que pasa es que él (Pineda) no tuvo la capacidad de dominar la presión de los medios, ¿cómo entonces va a dominar la presión de gobernar un país?", cuestionó.

Al mismo tiempo, negó que su papá vaya a convertirse en el nuevo candidato a la presidencia de Cambio y dijo que los "regañó" a él y a su hermano Manuel hijo por meterse a la política porque "él sabe las consecuencias de esto".

"Mi papá está concentrado en solventar su situación jurídica y recuperar sus bienes. No en involucrarse e política. Obviamente, va a apoyar a sus hijos, como cualquier padre lo haría", dijo.

Al tiempo que el partido Cambio publicó un comunicado en rechaza la participación de Manuel Baldizón en la agrupación política y que no existe ninguna intención de su parte de participar dentro de las decisiones.