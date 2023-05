Jorge Ramos destacó a Luis Von Ahn como uno de grandes inventores del mundo

El famoso periodista Jorge Ramos destacó a Luis Von Ahn como uno de los inventores más importantes del mundo hispano durante una entrevista a nivel internacional.

El guatemalteco conversó con el famoso periodista en el programa "Al punto con Jorge Ramos" y el podcast "Contrapoder", y entre los temas destacó la Inteligencia Artificial.

Durante la entrevista, Ramos no dudó en remarcar que Von Ahn es uno de los mejores inventores de habla hispana. Exaltó sus importantes aportes como la aplicación para aprender idiomas Duolingo y los códigos de seguridad digital Captcha y reCaptcha.



"Eres considerado como uno de los grandes inventores del mundo hispano sin la menor duda y en América Latina. No te falta dinero tú lo has dicho y las cuentas salen perfectamente, el dinero ya no es un problema para ti, ¿dónde tienes la cabeza, en qué estás pensando?, ¿cuál es el siguiente invento?, ¿qué sigue?", preguntó el comunicador.

"Realmente lo que estoy pensando es cómo usar, especialmente inteligencia artificial, para enseñar otras cosas que no solo sean idiomas. Acabamos de lanzar una manera de aprender matemática muy parecida a Duolingo, estamos trabajando en una aplicación para enseñar música y creo que vamos a poder enseñar muchas cosas más y todo a base de inteligencia artificial. Realmente creo que en los próximos 5 años vamos a poder enseñar casi cualquier cosa a través de un teléfono de manera muy efectiva", respondió el guatemalteco.

"Detrás de estos inventos está un joven talento hispano", destacó en el podcast.