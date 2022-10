"Me han criminalizado": Jorge Zea rompe el silencio y narra su versión de los hechos

Jorge Zea acusado del femicidio de Luz María conocerá hoy si es declarado culpable o inocente. Previo a la sentencia narró su versión de los hechos a Soy502.

Jorge Zea no habló durante el juicio en su contra, se abstuvo a declarar pero en el último día del juicio rompió el silencio. Ante el Tribunal Segundo de Femicidio pidió su libertad, pero además accedió a contar su versión a Soy502.

¿Por qué no se ha pronunciado y qué quiere decir previo a que se emita la sentencia?

A lo que Jorge respondió: "Si no me he pronunciado es porque todos los medios, todas las personas desde un principio todo lo que han hecho es criminalizarme, me han criminalizado desde el principio, yo desde el inicio di todo para que se dieran las investigaciones correspondientes, mi teléfono, el carro, todo lo entregué voluntariamente, incluso el allanamiento en mi casa. Me abstuve de declarar porque lo único que hicieron con todas esas cosas que yo hice, a voluntad propia, fue usarlas en mi contra".

El acusado dijo que por lo mismo no involucró a familiares y amigos que pudieran testificar porque temía que así como lo involucraron a él en el caso, lo hicieran también con ellos. Asegura que está tranquilo porque él "no hizo nada".

"Perdí a mi hija porque yo la tenía, y ahora a causa de ello mi hija está sufriendo, mi hija no es así, yo la conozco, está sufriendo, yo la crié, yo estuve todo el tiempo con mi hija desde que ella nació, yo le enseñé a ir al baño, yo era el mundo de mi hija, incluso no podría lastimar a mi hija de esa manera ni a mi esposa", dijo.

Jorge Zea asegura que no se pronunció antes porque desde el inicio ha sido criminalizado. Insiste en que es inocente. (Foto: Wilder López /Soy502)

¿Si usted no fue, entonces quién?, él insiste en su inocencia.

"Tengo muchas ideas, en su momento presenté evidencias, lastimosamente mi esposa en su momento me fue infiel, es algo que tampoco quise decir ni enfatizar, estoy seguro que hasta eso hubieran usado en mi contra. No sé porqué no usaron esas evidencias y pruebas que ella sí tenía relación con otras personas del Ministerio Público", declaró.

Según Jorge, presentó pruebas ante el Ministerio Público pero estas no fueron tomadas en cuenta.

Sobre su relación con Luz María, Jorge aseguró que ella también la llamaba un montón de veces y que ella era la que le pedía que le enviara fotos de su hija. "Entonces todo lo usan como una manera condenatoria, porque ahora mandar una foto de mi hija estuvo mal".

"Me tacharon como alguien celoso, no sé posesivo, pero creo que después de una infidelidad no vas a tener la misma seguridad con tu pareja, pero eso no quiere decir que yo la dejara de amar, en su momento ustedes se dieron cuenta en las conversaciones, yo en ningún momento la maltraté, yo dejaba que ella me maltratara", dijo Zea.

El acusado también dijo que amaba a Luz María y que por eso siempre quiso estar con ella y con su hija. "Ahora ellos asumen que yo maté a mi esposa y puchis enfrente de mi hija, eso a mí sí me duele, porque es algo que estuvieron manipulando a mi bebé desde un año y medio, ella solo decía "mama" "pa" y ahora resulta que conocía mi nombre, y dice cosas que nada ver pues", dijo al referirse al audio de su hija.

Jorge asegura que quiere recuperar a su hija por lo que espera lo declaren inocente. "Se la van a llevar del país, porque a costillas mía, a costillas de este caso pidieron asilo político, y ahora ellos se van a ir a Europa con mi hija".

Jorge Zea asegura que quiere recuperar a su hija y salir libre, aunque hoy conocerá la sentencia del Tribunal Segundo de Femicidio. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Está consciente que puede ser condenado?

"En realidad es un caso mediático, pruebas no hay, las pruebas que tiene el MP son un teatro armado, se nota que es un teatro armado, ahora resulta que porque tengo tape en mi casa soy el culpable, creo que es algo ilógico".

"Ya he pensando que en algún momento me van a sentenciar por el simple hecho de la presión social que hay, porque los medios ya me sentenciaron desde hace dos años, desde que yo caí me sentenciaron los medios, por la misma razón, pues también toca esperar una sentencia, obviamente no lo voy a dejar así porque yo quiero salir, recuperar a mi hija, porque no voy a seguir pagando algo que yo no hice", finalizó.