José Barrondo: de lustrador en Alta Verapaz a atleta olímpico

-

José Alejandro Barrondo Xuc, nacido el 16 de septiembre de 1996, jamás imaginó convertirse en uno de los marchistas más destacados de Guatemala y representar al país en múltiples Juegos Olímpicos

LEE TAMBIÉN: Gabriel Mansilla clasifica a paralímpicos en Tiro con Arco

En su natal aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, trabajó lustrando zapatos y vendiendo periódicos hasta que, en 2012, la medalla olímpica de su primo Erick Barrondo lo inspiró a seguir el mismo camino.

Con el apoyo de su hermano, se trasladó a Cobán para entrenar con Jorge Alberto Coy y enfrentar desde el inicio la exigencia física y mental de la marcha atlética.

El atleta demuestra su constante disciplina y entrega con el objetivo de triunfar cada competencia en la que participa. (Foto: Archivo)

Obstáculos en el camino

En 2014 fue operado de la rodilla y, al año siguiente, sufrió agotamiento extremo. Sin embargo, su determinación lo llevó a retomar el ritmo competitivo, logrando posteriormente títulos nacionales y centroamericanos.

Consagración internacional

Su gran momento llegó con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, octava presea para Guatemala en esas competencias. Ese mismo año, en el Gran Premio Internacional Cantones de La Coruña, España, logró la marca que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Representó a Guatemala en los recientes Juegos Olímpicos, buscando revancha tras no completar la prueba en Tokio. (Foto: Archivo)

El 3 de junio de 2023, en el mismo evento en La Coruña, firmó una de sus mejores actuaciones: 1 hora, 19 minutos y 42 segundos en los 20 km, superando la marca mínima de 1:20:10 y asegurando su clasificación para París 2024. Finalizó séptimo, dentro del top 10 internacional, y rompió su récord personal.

Aunque en los Juegos Olímpicos de Tokio no pudo terminar la prueba, en París 2024 se sobrepuso a las dificultades y finalizó en el puesto 38 de los 20 km marcha, logrando superar a su primo Erick Barrondo y demostrando su perseverancia.

Otros logros

A lo largo de su carrera, José ha representado a Guatemala en el Mundial Juvenil de Donetsk (2013), el Campeonato Mundial de Londres (2017) y el Encuentro Internacional de Podebrady, República Checa (2018).

Siempre con la bandera azul y blanco por delante. (Foto: Archivo)

Barrondo define la marcha como una prueba de resistencia física y mental que "te enseña a superar tus propios límites". Afirma que, aunque hay momentos de duda y cansancio extremo, el deporte le ha dado la oportunidad de salir adelante y soñar en grande.