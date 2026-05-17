Municipal golea a Xelajú en el partido de ida de la final y acaricia la 33

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Municipal dio un golpe de autoridad en la final del Torneo Clausura al remontar y golear 4-1 a Xelajú en El Trébol, dejando encaminada la serie antes del duelo de vuelta en Quetzaltenango.

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El encuentro arrancó con intensidad y fue el conjunto altense, dirigido por Roberto Hernández, el que sorprendió primero. Al minuto 10, un disparo lejano de Widvin Tebalán fue rechazado por Braulio Linares y Raúl Calderón aprovechó el rebote para adelantar a los chivos.

La respuesta del equipo de Mario Acevedo no tardó en llegar. Apenas dos minutos después, John Méndez envió un centro preciso al área que Jefry Bantes conectó para firmar el 1-1 y devolver la tranquilidad a los rojos.

Con el empate, el partido mantuvo un ritmo frenético y ambos equipos generaron opciones claras antes del descanso. En el complemento, Municipal tomó el control del encuentro y comenzó a inclinar la balanza a su favor, aunque se encontró con un inspirado Estuardo Chang, quien respondió en varias ocasiones para evitar la caída de su arco.

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El momento decisivo llegó al minuto 67, cuando Jorge Aparicio vio la segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Rudy Muñoz, dejando a Xela con diez hombres y seriamente condicionado para el cierre del partido y el encuentro de vuelta.

Municipal aprovechó de inmediato la superioridad numérica. Cuatro minutos después, Cristian "Cheka" Hernández cobró un tiro libre con un disparo teledirigido que se incrustó junto al poste para darle la ventaja 2-1 a los escarlatas y hacer explotar El Trébol.

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Impulsados por el envión anímico y el hombre de más, los rojos liquidaron el encuentro al minuto 82. César Calderón envió un centro preciso al área y el ecuatoriano Alejandro Cabeza apareció sin marca para definir frente a Chang y ampliar la ventaja.

La goleada se selló al 90, luego de un mal despeje de Manuel Romero que terminó en los pies de Pedro Altán. El atacante rojo no perdonó y sacó un potente disparo para firmar el definitivo 4-1, resultado que deja a los superchivos contra las cuerdas antes del partido de vuelta, programado para el próximo sábado en el estadio Mario Camposeco a las 8:00 de la noche.