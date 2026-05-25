¡Billete de Q100! Ya circula en el país y los guatemaltecos ya pueden obtenerlo

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Los guatemaltecos ya pueden usar el nuevo billete de Q100 el cual será de curso común en la sociedad.

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El Banco de Guatemala (Banguat) comenzó este lunes con la circulación del nuevo billete conmemorativo de Q100.00, emitido en el marco de los 80 años de fundación de la institución.

La pieza, que combina elementos históricos con nuevas medidas de seguridad, podrá utilizarse como moneda de circulación normal en todo el país.

El presidente del Banguat Álvaro González Ricci, explicó que fueron elaborados 15 millones de billetes, equivalentes a Q1,500 millones, por lo que aseguró que existen suficientes piezas para atender la demanda de la población y de los coleccionistas interesados en conservar el ejemplar.

"Lo vamos a ver circulando en los establecimientos como cualquier otro billete", afirmó el funcionario.

Con una emisión de 15 millones de piezas, el presidente de la institución, Álvaro González Ricci, destacó que el ejemplar cuenta con avanzadas medidas de seguridad. (Foto: Wilder López / Soy502)

Destacó que, aunque muchas personas podrían guardarlo por su valor conmemorativo y numismático, una gran cantidad de estas piezas ingresará al flujo normal del efectivo en el país.

González Ricci recordó que este tipo de emisiones suelen despertar interés entre coleccionistas que buscan conservar billetes nuevos o con numeraciones especiales, no obstante, insistió en que la disponibilidad de piezas permitirá que el nuevo diseño llegue de forma amplia a la población.

El presidente del banco central señaló que el billete incorpora características inspiradas en los primeros diseños históricos de la denominación de Q100.00, combinadas con tecnología moderna para dificultar su falsificación.

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Además, indicó que el nuevo ejemplar podría participar en certámenes internacionales de diseño numismático, tal como ocurrió con el billete conmemorativo de Q1.00 emitido en 2024, que fue reconocido en Brasil en 2025.

Según explicó el funcionario, los billetes están elaborados en sustrato de algodón y tienen una vida útil aproximada de cinco años, dependiendo del nivel de circulación y manipulación.

Posteriormente, las piezas deterioradas son retiradas por los bancos y destruidas por el Banguat mediante procesos especializados.

El diseño numismático histórico del billete de Q 100 está disponible para toda la población guatemalteca. (Foto: Wilder López / Soy502)

El banco central también habilitó ventanillas especiales durante dos semanas para facilitar el acceso de las personas interesadas en adquirir el nuevo billete conmemorativo.

González Ricci afirmó que el proceso se desarrolla de manera ordenada y sin mayores aglomeraciones.

"Hay suficientes billetes para que cada quien pueda tener esta pieza conmemorativa", reiteró el presidente del Banguat.