Pandillas siguen arrastrando a menores a cometer crímenes

El involucramiento de un adolescente de 16 años en un crimen ocurrido en la zona 18 volvió a evidenciar el impacto que las pandillas tienen sobre menores de edad en sectores vulnerables.
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El pasado domingo 24 de mayo, las autoridades informaron sobre un macabro hecho en la zona 18 capitalina.
El involucramiento de un adolescente de 16 años en el asesinato de un hombre volvió a evidenciar el impacto que las pandillas tienen sobre menores de edad en sectores vulnerables.
El caso salió a la luz tras la captura de Diego de Jesús Herrera Rodríguez, de 28 años, alias "Psicópata", sorprendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dentro de una vivienda abandonada donde desmembraban a un hombre, junto al menor conocido como "El Diabólico", quien posteriormente fue remitido.
Tras el traslado de Herrera Rodríguez, en torre de tribunales declaró en un video que habían cometido el crimen ya que la víctima integrante de la Mara Salvatrucha y que seguramente también iban a asesinarlos a ellos si llegaban a tener oportunidad.
Para las autoridades, este caso refleja cómo estructuras criminales continúan reclutando adolescentes y exponiéndolos a escenarios de extrema violencia, alejándolos de la educación, la convivencia familiar y otras actividades propias de su edad.
Las investigaciones se han iniciado para identificar a la víctima.