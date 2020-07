La pandemia del Covid-19 no da tregua y en el mundo siguen registrándose casos y decesos mientras se lucha por conseguir una vacuna.

Son cientos de historias las que se comparten en redes sociales de personas, amigos y familiares con Covid-19, otros recuperados y miles de fallecidos.

Entre estas historias, se hizo viral la del joven Jihad Al-Suwaiti, un palestino que decidió escalar hasta la ventana de una clínica de hospital donde se encontraba su madre enferma.

Lo hizo durante cada noche, hasta que su madre murió, según publicó el sitio Al Nas.

An emoji of the young man Jihad Al-Suwaiti, who kept climbing to the hospital window in Hebron city to watch his corona virus-infected mother every day

And today and the same way say goodbye to her hours ago

May Allah (God) rest her soul !!! pic.twitter.com/nHbISu0UVx — uzair razzaq (@uzairrazzaq) July 18, 2020

MIRA:

La intención del joven era poder ver a su madre los últimos minutos de vida, y así lo hizo. Al Nas explica que el joven, de Beit Awa, se pudo trepar varias plantas del Hebron State Hospital, hasta llegar a donde están los ingresados ​​en la unidad de cuidados intensivos.

La muerte de la mujer, de 73 años, se produjo el pasado 16 de julio. El joven pudo despedirse de su madre, que murió por complicaciones respiratorias.

Jihad Al-Suwaiti escaladait le mur de l'hôpital de Hébron en Cisjordanie occupée pour veiller sur sa mère atteinte du COVID-19. Il a finalement pu accéder à sa chambre pour lui dire au revoir une dernière fois avant qu’elle ne décède. pic.twitter.com/savb5KscOC — AJ+ français (@ajplusfrancais) July 19, 2020

* Con información de Al Nas