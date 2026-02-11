El joven de 22 años que fue asesinado en plena vía pública

El cuerpo de la víctima quedó sobre la calle.
Un joven de 22 años fue asesinado en la 5a. avenida y 1a. calle de la colonia Santa Anita, Boca del Monte, zona 2 de Villa Canales.
Según informaron los Bomberos Voluntarios, fueron alertados sobre una persona herida en la vía pública, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar para brindarle asistencia.
Sin embargo, al evaluar a la víctima constataron que ya no contaba con signos vitales debido a múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.
Familiares que se presentaron al lugar identificaron al fallecido como Jeferson Jul.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para resguardar la escena del crimen y coordinaron con el Ministerio Público las diligencias correspondientes.
De momento se desconoce la causa del crimen.