Iba hacia su trabajo: joven sufre ataque armado en San José Pinula

Cuando los socorristas llegaron, ya no contaba con signos vitales.
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Un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en la aldea Ciénega Grande, San José Pinula, hecho que movilizó a cuerpos de socorro y a las autoridades policiales.
Los Bomberos Voluntarios de la 127 Compañía fueron alertados sobre un ataque armado en la carretera que conduce de Ciénega Grande hacia la aldea El Pajón, por lo que unidades de emergencia se trasladaron al sector.
Frente al lote 5, paramédicos evaluaron a un hombre identificado como Christian Alexander Franco, quien presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego.
Al momento de la evaluación, se constató que ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue atacada.
La Policía Nacional Civil fue notificada para iniciar las diligencias correspondientes y establecer el móvil del crimen.