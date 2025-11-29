Jóvenes de YouthCan! viven un día de trabajo en EPA

-

Catorce participantes del programa YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, formaron parte del equipo de colaboradores de EPA durante una jornada en las cinco tiendas del país.

Esta experiencia permitió que los jóvenes se integraran en áreas como jardinería, decoración, cajas y herramientas, guiados por mentores que los acompañaron en cada proceso.

(Fotografía cortesía: EPA)

YouthCan! es una iniciativa global enfocada en la empleabilidad juvenil. A través de alianzas con empresas e instituciones, impulsa el desarrollo de habilidades que fortalecen las oportunidades laborales y el crecimiento personal de adolescentes y jóvenes en Guatemala.

El programa fue seleccionado como beneficiario de la campaña "Ayudar es Sencillo" de EPA, mediante la cual, durante aproximadamente un año, se recibieron donaciones de clientes para apoyar la formación de jóvenes de entre 13 y 18 años.

“Me sentí parte del equipo. Aprendí cosas nuevas sobre el servicio al cliente y sobre cómo funciona el proyecto Ayudar es Sencillo en las cajas.” Kevin Chajaj , uno de los participantes.

La alianza entre EPA y Aldeas Infantiles SOS durante el periodo 2024-2025 permitió recaudar Q465 mil aproximadamente (Q464,714.00), monto que facilitó la capacitación de 120 jóvenes en áreas como servicio al cliente, ventas, corte de cabello, belleza, corte y confección, arreglos florales, cocina nacional e internacional, repostería, inglés, computación, emprendimiento y otros oficios.

“Queremos seguir abriendo espacios donde los jóvenes puedan crecer y explorar nuevas metas. ” Luis De Sousa , gerente general de EPA.

Estos resultados muestran cómo las iniciativas enfocadas en la juventud y la empleabilidad pueden influir en el desarrollo de más oportunidades para los participantes y sus comunidades.