Sofocan incendio ocurrido en centro comercial en la Aguilar Batres (video)

El incendio ocurrió en las bodegas de un centro comercial del sector.
Esta mañana de viernes 2 de enero se reportó un incendio estructural de grandes proporciones en la 13 calle y 5a. avenida de la Calzada Aguilar Batres.
El siniestro se produjo en una bodega que está ubicada en el segundo nivel de una tienda de abarrotes de un centro comercial del sector.
Estas son las imágenes:
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirmó que los agentes apoyaron con desvíos en el lugar.
Bomberos Voluntarios afirman que el fuego ya ha sido controlado utilizando más de 4000 galones de agua.
Durante los trabajos, se realizó una entrada forzada a través de la estructura de tabla yeso para poder ingresar a las bodegas debido a que el acceso principal estaba completamente cerrado.