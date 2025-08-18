Juez busca evitar proceso en su contra por abuso a practicante

-

El Juez Mario Najarro, acusado de abuso, busca evitar sanción administrativa alegando que existe denuncia penal en su contra.

A más de un año de ser señalado por una pasante por agresión sexual, el juez Mario Efraín Najarro Quinteros, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas del Departamento de Guatemala, sigue en funciones y con inmunidad, mientras argumenta que no debe enfrentar sanción administrativa porque ya existe una denuncia penal en su contra.

Juez acusado de abuso sexual usa denuncia penal para evitar sanción administrativa. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Por medio de un oficio enviado a la Junta de Disciplina Judicial, Najarro sostuvo que el hecho que se le imputa relacionado con acoso y coacción sexual, no es de carácter administrativo, sino que constituye un posible delito penal. Por esa razón, señaló que el caso ya está en manos del Ministerio Público, y que la junta no tiene competencia para sancionarlo.

"El señalamiento ya fue denunciado penalmente, por lo que esta instancia administrativa no debe conocerlo ni sancionarlo", indicó en su respuesta escrita.

La denuncia

La víctima, es una joven pasante de 25 años, quien relató que el 19 de julio de 2023, el juez la obligó a comprar cervezas y luego la agredió sexualmente dentro del juzgado. La denuncia fue presentada electrónicamente ante la Fiscalía de la Mujer el 13 de abril de 2024, y ratificada con más detalles el 26 de abril.

Extracto del documento enviado ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

En funciones

Pese a la denuncia penal y el expediente disciplinario, Mario Efraín Najarro Quinteros sigue en su cargo como juez. Su situación de antejuicio aún no ha sido resuelta.

Se consultó a la Dirección de Comunicación Social del Organismo Judicial sobre el trámite de solicitud de retirado de inmunidad al juez. La oficina respondió que la consulta está en trámite con las autoridades competentes, pero hasta el momento no hay una postura oficial.

También se buscó al juez Najarro para conocer su versión, pero no respondió. Su abogado, Ovidio Orellana, informó que emitirá una declaración cuando finalice otros asuntos urgentes en su despacho.