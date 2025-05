MP pide inmovilizar finca vinculada a Alejandro Giammattei

-

El MP solicitó inmovilizar una propiedad vinculada al expresidente Alejandro Giammattei.

La Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó al juzgado de Extinción de Dominio, inmovilizar una finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei.

La petición se realizó porque se duda de la forma en que fue adquirida la propiedad, la cual está ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Aunque el MP solicitó que la finca sea inmovilizada, esto no tiene relación con ningún proceso penal y no significa que la Fiscalía pedirá su extinción, pues únicamente es para iniciar la investigación sobre el costo de la finca y si fue adquirida con fondos lícitos o no.

En desarrollo*