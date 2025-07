Juez rechaza cambio de delito a Carlos García Rubio acusado en caso Hansel Zsarata

El exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, enfrenta nuevamente un revés judicial luego de que el juez Fredy Orellana rechazara por tercera ocasión la petición de la defensa para modificar el delito por el que se encuentra procesado. En esta ocasión, la defensa buscaba que se reformulara el delito de homicidio por el de homicidio en estado de emoción violenta, solicitud que fue denegada por falta de sustento.

La defensa de García Rubio ya había intentado cambiar la tipificación del delito en dos ocasiones anteriores: primero, solicitando que se calificara como homicidio culposo, y luego por disparos de arma de fuego sin causa justificada. Esta vez, argumentaron que el exviceministro actuó en un estado de alteración emocional. Sin embargo, el juez indicó que no existe ningún dictamen psicológico o psiquiátrico que respalde esa afirmación ni se identificó qué tipo de emoción violenta habría detonado la supuesta reacción del acusado.

Juez Fredy Orellana rechaza la petición de la defensa del ex viceministro Carlos García Rubio al considerar que no hay pruebas de su actuar de forma emocional en el hecho que le quito la vida al ex asesor del Congreso, Hansel Szarata. (Foto: Wilder López/Soy502)