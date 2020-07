Jugador de Municipal da positivo a prueba de Covid-19

A pocos días de iniciar el proceso de pretemporada de cara a la temporada 2020-2021, un jugador de Municipal dio positivo a la prueba de Covid-19.

Por medio de sus cuentas de redes sociales, el club rojo dio a conocer que Manuel López se practicó la prueba el miércoles 29 de julio y este viernes se dio a conocer que el jugador dio positivo al examen.

"Me siento bien, gracias a Dios no me ha afectado. La verdad siento como una leve gripe, no tengo dolor de cabeza ni fiebre de momento", declaró el jugador tras hacerse la prueba en el Hospital de Izabal.

Además, el jugador resaltó que trata de mantenerse distanciado de su familia para no contagiar a nadie. Actualmente está consumiendo jugo de naranja y zinc para fortalecer su sistema inmunológico.

"Es una paciente asintomático, no tiene necesidad de estar en un centro hospitalario y la recomendación es guardar cuarentena domiciliar. Se presentará a los entrenos cuando tenga una nueva prueba Covid-19 y la misma sea negativa", resaltó el doctor Héctor López, médico del club.

El futbolista se quedará en Izabal y no participará en las pruebas de Covid-19 que se harán este sábado 1 de agosto a todo el plantel y cuerpo técnico, previo al arranque de la pretemporada para el próximo 3 de agosto.