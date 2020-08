Jugador de Municipal logra superar el Covid-19

El defensa central de Municipal, Manuel López, logró recuperarse del Covid-19. A pocos días de iniciar el proceso de pretemporada, López dio positivo a la prueba de coronavirus.

El futbolista permaneció en cuarentena domiciliar y realizó los procedimientos clínicos correspondientes, según informó el equipo.

Este sábado 8 de agosto, se hizo una nueva prueba que resultó negativa al virus. Por el momento, el jugador entrenará desde su casa.

Municipal informó que el futbolista se realizará un nuevo test posteriormente. Si vuelve a dar negativo, se reincorporará a los entrenos el 17 de agosto.

"Me siento bien, gracias a Dios no me ha afectado. La verdad siento como una leve gripe, no tengo dolor de cabeza ni fiebre de momento", declaró López cuando se enteró que tenía Covid-19.

El defensor señaló que se mantuvo distanciado de su familia para no contagiar a nadie. Como parte del tratamiento, indicó que consumió jugo de naranja y zinc para fortalecer su sistema inmunológico.

