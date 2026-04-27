Julián Álvarez: "¿Fichar por el Barsa? A veces se hace una bola de mentiras"

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El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, expresó este lunes su deseo de que el equipo colchonero juegue "todos los partidos de la temporada" y "haga historia", antes de recibir el miércoles al Arsenal en la ida de las semifinales de Champions.

Para ello, el Atlético deberá certificar el pase a la final de Budapest. De esa forma, los hombres de Diego Simeone cerrarán el curso con 38 partidos de Liga, más 17 de Liga de Campeones y más seis de Copa del Rey, cuya final perdieron en los penales -uno fallado por Julián Álvarez- ante la Real Sociedad el 18 de abril.

"Estamos haciendo una temporada muy buena, si llegamos a la final (de Champions) vamos a jugar todos los partidos de la temporada, así que nos enfocamos en eso, y la historia la queremos hacer nosotros", declaró La Araña, que el sábado pasado recibió una placa conmemorativa en el Metropolitano por sus 100 partidos como rojiblanco.

No hace caso

Por último, Álvarez valoró los rumores surgidos en las últimas semanas sobre su posible marcha del Atlético y del interés de otros grandes de Europa, como el Barcelona. De hecho, la prensa culé ha mencionado que el club ya empezó negociaciones con el argentino.

⚪️ JULIÁN ALVAREZ habla de los RUMORES sobre su FUTURO:



"Trato de no perder energía en eso..."



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"Trato de no dar mucha importancia a lo que dicen, trato de no perder energía en eso, estamos en la parte más importante de la temporada, con partidos muy importantes, trato de enfocarme en eso, en estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes acá", sostuvo.

"Trato de no dar mucha importancia a lo que se dice en redes sociales, porque se empieza a hace una bola de mentiras", zanjó.