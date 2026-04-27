Kompany: "El PSG es un gran reto y a nosotros nos gustan los retos"

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El Paris Saint-Germain es "un equipo peligroso en todas las fases del juego", afirmó este lunes Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, cuyo equipo visita el martes al gigante francés en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones europea.

"Es un equipo que es peligroso ofensivamente en todas las fases, ya sea en los contragolpes como en los de ataque posicionado", declaró el técnico belga en su conferencia de prensa de la víspera del partido en París.

"Si analizamos a nuestro equipo, creo que también tenemos muchas cualidades. Eso hace que sea un partido donde los pronósticos son difíciles", estimó.

"No hay soluciones milagro, ni varitas mágicas. Pero tenemos la ventaja de haber jugado a menudo contra el PSG", señaló Kompany, cuyo equipo ganó 2-1 en la capital gala en noviembre, durante la fase regular de esta Champions.

Kompany insistió en la calidad del plantel de Luis Enrique, el timonel español de Les Parisiens.

"No me sorprendió verles ganar la Liga de Campeones al final de la pasada temporada, para nada", indicó.

7️⃣| Kompany sobre el descenlace en la temporada pasada:



"Todo lo que pasó la temporada pasada y todo lo que hemos logrado hasta ahora lo hemos conseguido porque hemos rendido. Siempre hay que mirar de dónde se puede aprender. Nuestro equipo ya ha ganado este año en el Bernabéu,… pic.twitter.com/XDOQMura2s — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 27, 2026

Por su parte, el defensa francés del Bayern Dayot Upamecano afirmó estar "impaciente" de jugar contra Ousmane Dembélé, que como él nació en la localidad de Evreux, en la región de Normandía.

"Venimos de una ciudad que tiene 50.000 habitantes y es increíble enfrentarnos mañana (martes), en una semifinal de la Liga de Campeones", declaró Upamecano, que comparte vestuario con Dembélé en la selección francesa.

"Ya hemos jugado contra el PSG. Son un rival muy difícil. Ousmane va a buscar balones por todas partes, como hacen algunos jugadores nuestros como Harry Kane", añadió.