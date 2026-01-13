Julio Iglesias es acusado de acoso y agresión por extrabajadoras

-

La investigación tardó tres años en ser documentada y verificada.

Una empleada de servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaban con el cantante español en 2021 lo acusan de agresión y amenazas constantes de despido.

Según una investigación publicada por Univisión, las extrabajadoras describen que, durante su estadía en las residencias de Julio Iglesias de República Dominicana y Bahamas, el ambiente estuvo marcado por "el control, el acoso y el abuso de poder".

Las mujeres describen un ambiente marcado por el control y abuso de poder. (Foto: Julio Iglesias)

La investigación periodística que se ha realizado durante los últimos tres años incluye entrevistas constantes con las afectadas y testimonios de al menos 15 personas más que han trabajado para Iglesias entre finales de los años noventa y 2023.

La investigación incluyó entrevistas con más de 15 exempleados. (Foto: Julio Iglesias)

Las declaraciones de todos coinciden en que Julio mantiene una estructura jerárquica rígida, un ambiente laboral tenso y un carácter poco ético por parte del cantante.

Las denunciantes fueron entrevistadas en múltiples ocasiones durante más de un año. (Foto: Julio Iglesias)

Las dos mujeres que denuncian haber sido agredidas por el artista fueron entrevistadas en múltiples ocasiones durante más de un año, y sus declaraciones se mantuvieron estables y coherentes.