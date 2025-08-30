Envían a juicio a hombre acusado del crimen de su progenitora

-

El acusado habría asesinado a su mamá, tras una discusión en su vivienda.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno de Villa Nueva dictara auto de apertura a juicio contra Paulo "M", acusado del delito de femicidio.

Los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2024, cuando el sindicado sostuvo una discusión con su progenitora, en la residencia familiar, ubicada en la colonia El Paraíso, El Frutal, zona 5 de Villa Nueva.

La fallecida

La víctima fue identificada como: Karla Waleska Morales, de aproximadamente 56 años, quien fue asesinada a puñaladas por su hijo.

En su momento, el hombre aseguró que había cometido el asesinato porque una voz se lo pidió en calidad de "ofrenda". También confirmó que es integrante de una pandilla.

"La 18 hasta la muerte (...) No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada", afirmó el hombre en aquel momento.