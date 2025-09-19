Karla Herrarte "KacHe", anuncia su embarazo en una canción

-

La ganadora de la "La Academia Kids", Karla Herrarte, conocida ahora como KacHe, anunció su embarazo.

La guatemalteca reside en estados Unidos y tras anunciar un refresh en su carrera, ahora sorprendió con lucir su pancita de marternidad.

La estrella del reality en 2014 puso el nombre de Guatemala en alto y continúa en la música, recientemente publicó el tema llamado "Íntimo", donde abre su corazón ante esta nueva faceta.

El anuncio de su casamiento y ahora de su familia ha emocionado a sus seguidores, quienes no pierden la oportunidad de escuchar su poderosa voz.

"Ya salió 'Íntimo', estaba ansiosa por compartirles esta canción, significa mucho para mí el poder hacerlos parte de esta nueva etapa de mi vida, los amo...vayan a ver el video o escucharla en su plataforma favorita", expresó.

"KacHe es la nueva Karla Herrarte, pero renovada. Karla Herrarte demostró lo que puede ser ella vocalmente, pero KacHe va a demostrar en realidad de lo que está hecha Karla Herrarte. KacHe tiene mucho que decir y expresar, pero va a empezar con un EP", expresó en el momento de su cambio.

El género del bebé

En el nuevo video la cantautora guatemalteca reveló será mamá de un hombre.

