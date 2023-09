Karla Panini habla de su fallecida amiga Karla Luna y supuestos nexos de narcotráfico

-

Karla Panini negó nexos con el narcotráfico y habló de un supuesto romance de la fallecida Karla Luna.

Karla Panini y su esposo, Américo Garza, emitieron un comunicado, luego de que la periodista Anabel Hernández escribiera en su libro "Las señoras del narco: amar el infierno" que una integrante de "Las lavanderas" tenía vínculos con el crimen organizado.

La amiga y compañera de la fallecida Karla Luna fue acusada por la periodista de relacionarse con el capo Arturo Beltrán Leyva. Ante esto, el comunicado de la amiga y el exesposo de Karla Luna, ahora en matrimonio, amenazaron con iniciar un proceso legal contra Hernández y, además, señaló que Luna era quien estaba involucrada con el tráfico de drogas, según Radio Fórmula.

¿Quiénes eran "Las lavanderas"?

El famoso programa de comedia mexicano estaba conformado por Karla Panini y Karla Luna. Esta programación se desintegró en el 2014, mientras los medios locales hablaban de una supuesta infidelidad de Américo Garza con la mejor amiga de su esposa Karla Luna. Karla Panini ahora está casada con Garza.

Karla Luna falleció en el 2017 tras una larga batalla contra el cáncer. La "lavandera" aseguraba que su esposo le había sido infiel con Panini y, a raíz de esta polémica, los internautas nombran a Panini como "la mujer más odiada de México".

Panini niega conocer a Beltrán

Américo Garza reveló en un video del 2022 que Karla Luna le había sido infiel numerosas veces y mencionó que la fallecida había tenido una relación sentimental con un narcotraficante. En estas declaraciones se estaba dirigiendo al hermano de Luna.

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó y con quiénes... Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó... No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera", recoge El Universal de las declaraciones de aquel entonces.

Recientemente, Panini y Garza negaron conocer a Arturo Beltrán Leyva, además de relatar que fue Karla Luna quien sí tenía relación con él.

"Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y por eso en el 2008 había Américo decidido terminar con ella: Yo nunca tuve contacto con él, no lo conocí", declara Panini.

"En el 2009, Karla Luna me enseña una fotografía de ese señor. No tenía idea de que era un líder de un cártel hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que es el hombre con quien se había involucrado. Me di cuenta que era una persona importante para ella porque lloró cuando lo agarraron", recoge Infobae.