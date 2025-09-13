Karol G y Andrea Bocelli interpretan "Vivo por ella"

Karol G y Andrea Bocelli interpretaron 'Vivo por ella' para el evento global "Grace for the World" en el Vaticano haciendo historia.
Los cantantes se presentaron en la Plaza de San Pedro y por primera vez hicieron la interpretación en vivo de este tema.
El evento "Grace for the World" reúne a artistas de reconocimiento internacional combinando música, arte visual y espiritualidad en un mensaje de fraternidad y paz para el mundo, como parte del cierre del "Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana", de la Fundación Fratelli Tutti, que promueve el diálogo interreligioso, la solidaridad y el cuidado de la creación.
La dirección artística de este año estuvo a cargo de Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quienes además participan en el escenario.
Durante la mañana del 13 de septiembre los artistas realizaron los ensayos sorprendiendo a los asistentes, luego la noche fue muy especial. El evento se transmitirá de nuevo por Disney+ a partir del 27 de septiembre.
