Karol G y Andrea Bocelli interpretan "Vivo por ella"

  • Por Selene Mejía
13 de septiembre de 2025, 17:03
Karol G hizo historia junto a Andrea Bocelli. (Foto: Oficial)

Karol G y Andrea Bocelli interpretaron 'Vivo por ella' para el evento global "Grace for the World" en el Vaticano haciendo historia. 

Los cantantes se presentaron en la Plaza de San Pedro y por primera vez hicieron la interpretación en vivo de este tema. 

El evento "Grace for the World" reúne a artistas de reconocimiento internacional combinando música, arte visual y espiritualidad en un mensaje de fraternidad y paz para el mundo, como parte del cierre del "Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana", de la Fundación Fratelli Tutti, que promueve el diálogo interreligioso, la solidaridad y el cuidado de la creación.

La dirección artística de este año estuvo a cargo de Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quienes además participan en el escenario.

Durante la mañana del 13 de septiembre los artistas realizaron los ensayos sorprendiendo a los asistentes, luego la noche fue muy especial. El evento se transmitirá de nuevo por Disney+ a partir del 27 de septiembre.

