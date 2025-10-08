Karol G protagonizará el evento principal de "Victoria’s Secret"

- Una noche de moda, música y poder femenino con Karol G. PODRÍA INTERESARTE: Nostalgia y alegría: las referencias latinas de "Tropicoqueta" "La Bichota" hará historia en Nueva York al convertirse en la primera artista colombiana en protagonizar el evento estelar del prestigioso evento anual de moda. "La Bichota" se robará las miradas en el show más glamuroso del año. (Foto: Instagram) Karol G se une a la lista de invitadas especiales para el Victoria's Secret Fashion Show, donde cantará lo mejor de su repertorio musical y pondrá en alto a Colombia. "Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande y lo cumplimos. Karol, bienvenida al escenario de Victoria's Secret", escribió la cuenta oficial de la marca de lujo en sus plataformas. ENTÉRATE: Vestuario de "Tropicoqueta", de Karol G, fue elaborado en Guatemala Karol G es la primera colombiana en protagonizar el desfile. (Foto: Instagram) En este evento, modelos conocidas como "ángeles" presentan la última colección de ropa interior y productos de la marca. El show combina moda, música en vivo y entretenimiento. El desfile de moda se realizará el 15 de octubre próximo en Estados Unidos y la transmisión se llevará a cabo en Prime Video y en el Instagram, YouTube y TikTok oficial de Victoria's Secret a partir de las 17:00 horas.