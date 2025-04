¡Katy Perry y la gravedad cero! El video dentro del cohete Blue Origin

-

Katy Perry fue la primera cantante en viajar al espacio.

Se trató del primer vuelo espacial compuesto exclusivamente por mujeres desde el histórico viaje en solitario de la cosmonauta e ingeniera rusa Valentina Tereshkova, en 1963. La excursión al espacio, que duró 10 minutos, fue organizada por Jeff Bezos, dueño y fundador de Amazon y Blue Origin, según AFP.

Katy Perry y la gravedad cero

En un video compartido por la cantante, se puede ver cómo experimenta la gravedad cero dentro del cohete, mientras las ventanas del cohete espacial reflejan el impresionante paisaje del cosmos.

Foto: TikTok

"Un día, cuando seas mayor, ¿seguirás mirando hacia arriba con asombro?, Todavía estoy procesando este increíble viaje, gracias Blue Origin y a mis hermanas espaciales, (nos vemos en un próximo viaje)", agrega la cantante en su video.

@katyperry One day when you’re older, will YOU still look up in wonder? Still processing this incredible journey ✨ Thank you Blue Origin and to my space sisters, taking up space AND making room in space for all - 143 See you on tour (when I come down, figuratively) ♬ original sound - Katy Perry

El viaje al espacio

Indica AFP, que se llevó a cabo en el cohete propulsor, realizando un aterrizaje vertical, mientras que la cápsula que se encontraba la cantante, la periodista Lauren Sánchez, comprometida con el multimillonario Jeff Bezos y otras compañeras espaciales, fueron expulsadas con la ayuda de un paracaídas para un suave aterrizaje en el desierto de Texas.