Kompany: "Los dos partidos los definieron detalles de calidad"

Tras quedar fuera de la Champions League en semifinales frente al PSG, el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany aseguró este miércoles que no piensa quedarse mucho tiempo lamentando la eliminación y dejó claro que el club volverá a pelear por conquistar el torneo europeo más importante.
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"No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival", expresó en declaraciones ofrecidas a la plataforma DAZN.
El entrenador señaló que la serie se decidió por pequeños detalles y destacó el nivel mostrado por ambos conjuntos. "Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo", añadió.
Kompany también comentó que, en su caso, la derrota quedará atrás rápidamente. "Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación", afirmó el técnico belga.