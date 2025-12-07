Lando Norris se corona como nuevo campeón de la F1 en Abu Dabi

-

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, este domingo, donde ganó el neerlandés Max Verstappen.

OTRA NOTICIAS: Fáberson Bonilla da un nuevo oro a Guatemala en los Juegos Bolivarianos

El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.

"Me siento fenomenal. Ahora sé un poco lo que sentía Max. Quiero felicitar a los dos, a Max y Oscar por esta larga temporada. Lo he disfrutado", declaró Norris antes de subir al podio.

LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

"Ha sido un largo viaje con McLaren, casi nueve años, por lo que me siento muy orgulloso de poder devolverles algo", añadió.

Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, ha acabado el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421). Mientras que Piastri finalizó el campeonato en tercera posición, con 410 puntos.

La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Vertappen primero, seguido por Norris y Piastri, que optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros, que al final solamente le valió para finalizar segundo, lejos de cualquier oportunidad para el campeonato.

Champion. Of. The. World. #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/YsjnIBHcny — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

De esta manera, Norris festeja el que es su primer título de pilotos y coronó una de las temporadas más emocionantes de los últimos años y, sobre todo, tendrá la oportunidad de usar, si así lo decide, el número 1 (que los últimos tres años usó Max), para el próximo año, al ser el campeón vigente.

La temporada llegó a su fin, pero ya todos piensan en 2026, con nuevo reglamento, nuevos autos y nuevas oportunidades para los 22 pilotos de los 11 equipos que estarán compitiendo (Cadillac se une como nuevo equipo).