El ranking de los "Latin America's 50 Best Restaurants 2025" será en Antigua

-

El ranking de los "Latin America's 50 Best Restaurants" (50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica) se llevará a cabo en Antigua, Guatemala, este 2025.

La vibrante Ciudad Colonial debutará como sede de las celebraciones gastronómicas más prestigiosas de la región, consolidándose al convertirse en la primera anfitriona centroamericana del evento.

Fecha de la celebración

Las fiestas se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, iniciando el 1 de diciembre con el foro anual de liderazgo intelectual #50BestTalks, que reunirá a las voces más destacadas de la gastronomía latinoamericana.

Durante la semana de la premiación, los principales restaurantes locales recibirán a chefs de anteriores listas de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica y de otras listas de los 50 Mejores, para celebrar una serie de Sesiones de Autor de los 50 Mejores. Quienes deseen podrán probar la cocina de los más reconocidos del mundo.

El programa culminará con la presentación del ranking de 2025, además de la entrega de reconocimientos especiales.

50 best.

La Ceremonia

En el evento también se revelará los premios a Mejor Chef Femenina de Latinoamérica, el Premio Ícono y el Premio Estrella Damm Chefs' Choice, votado por sus pares, entre otros que reconocen la extraordinaria experiencia culinaria de la región.

50 Best también anunciará varios galardones en los próximos meses, incluyendo el Premio Campeones del Cambio, que hasta ahora ha sido un pilar de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo y es una novedad para los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica 2025.

Éste último reconocerá a un héroe anónimo del sector hotelero que impulsa acciones positivas en su comunidad y crea un plan para un planeta mejor.

Los Latin America's 50 Best Restaurants

El listado se basa en el resultado de las opiniones y experiencias de 300 expertos regionales que votan de forma confidencial por sus 10 experiencias gastronómicas favoritas de los últimos 18 meses.

Con la votación y los resultados evaluados de forma independiente por Deloitte, el ranking se transforma en el galardón más prestigioso para los principales establecimientos de hostelería del continente.

MIRA:



