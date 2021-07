VIDEO: Así fue el doloroso funeral de Melissa Palacios, la universitaria asesinada

Entre llantos y gritos de justicia, familiares y amigos de Melissa Palacios dieron el último adiós a la universitaria asesinada en Zacapa.

EN CONTEXTO: El último audio que Melissa Palacios envió en WhatsApp antes de ser asesinada

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Melissa Palacios, una joven de 21 años que fue reportada desparecida el domingo 4 de julio tras salir de su vivienda para ir a una celebración de cumpleaños. La universitaria fue encontrada sin vida un día después y con señales de violencia.

Decenas de personas, vestidos con playeras blancas y pancartas con el rostro de la joven, acompañaron el cortejo fúnebre y exigieron justicia por el crimen ocurrido en Zacapa. Un familiar de la joven dijo: "Hoy lo único que nosotros como familia pedimos es justicia, es lo único que pedimos, justicia por la muerte de Melissa, no puede quedar impune la muerte de Melissa, una muchacha digna de admirar".

Mientras que otra familiar indicó: "Como familia estamos partidos, como sociedad estamos indignados. No es posible que nosotras las mujeres no contemos con garantías. Ya no nos podemos quedar calladas. Como padres recuerden que nuestras hijas, por mucha confianza que nos tienen, confían también en amigos".

Finalmente, pidieron a todas las personas cercanas que contribuyan con el proceso de investigación para dar con los responsables y a las autoridades les solicitaron resultados concretos. También hicieron un llamado a las jovencitas para que se comuniquen con sus padres.

Familiares y amigos dieron el último adiós a Melissa Palacios, asesinada en Zacapa.

El asesinato de Melissa Palacios

Melissa salió de su casa en San Jorge, Zacapa, al mediodía del domingo 4 de julio y de acuerdo con los familiares había sido invitada a una celebración de cumpleaños. Melissa fue encontrada un día después, sin vida y lapidada en un terreno baldío en la aldea La Palma en Río Hondo, Zacapa.

La víctima era estudiante de Contaduría Pública y Auditoria en el Centro Universitario de Oriente (Cunori) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los padres de la joven sospechan que le tendieron un trampa para asesinarla.

El último audio de Melissa

Recientemente se dio a conocer un audio de WhatsApp que Melissa habría enviado a su hermana. En el que indicó que había pinchado llanta en Río Hondo, Zacapa, lugar en donde fue encontrada asesinada.

“No sé a qué hora vaya a llegar vos, porque aquí me vine con una amiga a Río Hondo y pinchamos vos. Entonces, yo te aviso aunque vos siempre avísale a ella”, se escucha en el audio.