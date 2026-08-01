Leidy Zambrano, la joven colombiana que está desaparecida en Guatemala

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Una joven colombiana no ha logrado ser ubicada luego de haber sido vista por última vez en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

Leidy Mariana Zambrano Suárez, de 31 años, de nacionalidad colombiana y estadounidense fue reportada como desaparecida luego de que habría llegado a territorio guatemalteco.

De acuerdo con la alerta Isabel-Claudina, esta mujer fue vista por última vez el pasado 13 de julio a inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

Desde entonces, sus familiares ya no tuvieron contacto con ella y han solicitado apoyo para que pueda ser localizada.

El Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) emitió un boletín especial para solicitar información y apoyo que pueda servir para dar con el paradero de Zambrano Suárez.

El Inguat emitió un boletín especial para la búsqueda de Leidy Zambrano. (Imagen: Asistencia Turística Guatemala)

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) habría informado que se encuentra colaborando en la indagación y brindarán las imágenes de las cámaras de vigilancia en cuanto sean solicitadas por el ente investigador.

En tanto, la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros del Ministerio Público (MP) ha abierto expedientes para coordinar las labores de rastreo de la colombiana-estadounidense desaparecida.

¿Fuera de peligro?

Personas allegadas a la investigación detallaron a Infobae que se logró corroborar que Zambrano Suárez ingresó a Guatemala y se ha determinado que los movimientos de compras con su tarjeta de crédito han sido normales en los últimos días.

La compra normal de alimentos y bebidas hacen creer que la joven no se encontraría en peligro y que habría decido apagar o inhabilitar su celular para no ser contactada, pero serán las autoridades quienes determinen estas acciones.

De manera preliminar se dio a conocer que, Leidy Mariana llegaría al país para incorporarse a un programa de voluntariado enfocado en apoyar a comunidades de escasos recursos de Antigua Guatemala, pero no se habría presentado.

Leidy Mariana Zambrano Suárez, de 31 años, no ha logrado ser ubicada desde el pasado 13 de julio. (Foto: Redes sociales)

Sus características

Las características de Leidy Zambrano son las siguientes:

Ojos de color café.

Estatura: 1.65 metros.

Tez de moreno claro.

Cabello largo, ondulado y de color café o castaño.

Nariz aguileña o romana.

Cejas pobladas.

Complexión media o mediana.

Tiene un lunar cerca de la boca al lado izquierdo y otro pequeño al lado derecho.

Llevaba una maleta pequeña.

Estas son las características de Leidy Zambrano. (Imagen: Alerta Isabel-Claudina)

Si tiene información sobre el paradero de esta joven extranjera podría comunicarse al 1572 del MP, al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) o al 1500 de Asistencia al Turista del Inguat.

*Con información de Infobae