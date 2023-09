Así es el video de la salida de Messi por una preocupante lesión

-

Ya van dos partidos consecutivos en los que Lionel Messi pide su cambio y no puede finalizar un encuentro completo.

Desde el domingo 3 de septiembre, cuando el Inter Miami derrotó 1-3 al equipo de Los Angeles FC en el California Stadium, Leo Messi no ha podido disputar un partido completo debido a molestias.

Después de ese encuentro con el Inter Miami, Leo Messi viajó a su país natal, Argentina, para disputar el encuentro ante Ecuador por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa Mundial de 2026.

El astro argentino anotaría el único gol de ese encuentro al minuto 78', pero poco después de eso saldría sustituido, a lo que el entrenador Lionel Scaloni dijo: "Él me pidió el cambio, si no, yo no lo saco".

Se creía que Leo Messi "estaba cansado", pero cinco días después la selección de Argentina visitó Bolivia por las Eliminatorias y 'La Pulga' no estuvo convocada por molestias en el isquiotibial derecho.

Cuatro días después, en el que se esperaba fuera su regreso con Miami para el partido contra Atlanta, Leo Messi nuevamente estuvo fuera de la convocatoria, pero esta vez por una "fatiga muscular".

Por último, el miércoles 20 de septiembre volvió a la titularidad con 'Las Garzas' por primera vez en 17 días, pero la emoción no duró mucho, ya que el campeón del mundo pidió su cambio a los 36 minutos.

| AHORA: El argentino Lionel Messi salió lesionado a los 37 minutos del primer tiempo entre el Inter Miami y el Toronto.

El entrenador Gerardo "El Tata" Martino, aseguró en la conferencia de prensa posterior al partido, que "Messi sintió que no podía más y solicitó el cambio. Evaluaremos como sigue en los próximos días".

La escuadra de Miami sueña con clasificar al torneo eliminatorio de la Major League Soccer (MLS) de la mano del argentino, pero lo más seguro es que Messi se perderá el siguiente partido con el Inter.

"Debemos ser cautos y esperar con Leo", aseguró el director técnico del club de Florida, que ya se prepara para el 'Clásico del Sol' contra su vecino, el Orlando City, el domingo 24 de septiembre.