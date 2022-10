Hijo alejado de Andrés García rompe el silencio sobre la salud de su padre

Leonardo García, el hijo alejado del famoso, rompe el silencio sobre la delicada salud de su padre

EN CONTEXTO: El estado de salud de Andrés García preocupa a su familia

Recientemente, un nuevo video sobre la salud de Andrés García alarmó a sus seguidores. En este contó que resultó con varias heridas, producto de una fuerte caída.

Por tal motivo, hace unos días, los medios abordaron al hijo del actor, Leonardo García, para saber sobre su relación con su padre y cómo enfrentan la situación de su salud.

Y aunque en un principio, dijo que prefiere no tocar el tema, el actor respondió tajantemente a algunas preguntas sobre su padre.

"Unos días está bien, otros mal. Y así es la cosa, nos ha alarmado a todos", dijo.

El mexicano de 49 años reveló que su comunicación con él, depende del estado de ánimo de su padre. Además, dejó en claro que no le importan los chismes y la decisión que este tome sobre no ver a su familia.

"Un día dice que sí, otro que no. La herencia es para uno, la herencia es para otro. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y si él quiere, aquí estamos", agregó.

Leonardo enfatizó que se encuentra enfocado totalmente en su trabajo como actor. Recientemente, estuvo en Guatemala para la grabación de la película "Gol de Plata".