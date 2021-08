Lester Martínez debutará en California para defender sus títulos en boxeo

El boxeador guatemalteco Lester Martínez debutará en california en septiembre de 2021 para defender sus títulos de "Campeón latino pero Súper Medio" de la Organización Mundial de Boxeo OMB y el "Cinturón Latinoamericano" del Consejo Mundial de Boxeo.

El pugilista guatemalteco dio la noticia de su su viaje y participación en Estados Unidos. Agradeció todo el apoyo tanto de sus patrocinadores como de autoridades de gobierno, según una publicación de la Escuela profesional de Boxeo CDA.

"Me siento muy contento por todas las muestras de apoyo que muchas personas me han dado a lo largo de mi carrera y en particular las recibidas en las últimas semanas y considero que hacerlo público es lo más correcto", expresó.

El petenero viajará para darlo todo en el cuadrilátero y seguir siendo número uno.

Lester martínez se encuentra en entrenamiento. (Foto: CDA Escuela Profesional de Boxeo)

"Infinitas gracias para todos, su esfuerzo creó las condiciones para que Estados Unidos me renovara mi visa... ahora podré debutar en California en septiembre. De corazón dedicaré y reconoceré si me va bien; que esos próximos, serán también triunfos alcanzados por todos los que me han tendido la mano de una u otra forma.", agregó en redes sociales.

Martínez informó que en los próximos días dará más detalles acerca de su encuentro deportivo, mientras esto ocurre entrena duro.