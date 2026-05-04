Inician trabajos y reducción de carriles en ruta al Atlántico (Video)

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Las reducciones de carriles podrían perdurar hasta un mes.

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Durante las primeras horas de este lunes 4 de mayo se reporta el inicio de trabajos por parte del Ministerio de Comunicaciones en la ruta que al Atlántico a la altura de zona 18.

Estos trabajos corresponden al mantenimiento en el paso a desnivel Lomas del Norte, por lo que se ha registrado la reducción de carriles en la pista que conduce hacia el puente Belice.

La Municipalidad de Guatemala ha informado que desde la madrugada iniciaron con los trabajos y que han coordinado con agentes de tránsito para regular el paso vehicular en los alrededores de este tramo. Además, se habilitó un carril reversible para bajar la carga de vehículos en el área.

Estos trabajos afectarán desde el kilómetro 5.6 y se estima que los mismos puedan llevar cerca de un mes, dependiendo de las condiciones climáticas que permitan avanzar con la obra.

La reducción de carriles podría afectar el tránsito, por lo que se recomienda salir con anticipación o buscar rutas alternas que conduzcan hacia el centro de la ciudad.