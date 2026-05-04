Sale a luz el video del trágico accidente camino a San Lucas (video)

Las imágenes muestran cómo ocurrió el fuerte impacto.
EN CONTEXTO: Imágenes posteriores al trágico accidente camino a San Lucas
Un trágico accidente se registró la noche del sábado 2 de mayo en el km. 33 de la ruta de Santa Lucía Milpas Altas que conduce hacia San Lucas, Sacatepéquez.
El conductor de un auto perdió el control y terminó empotrándose contra un árbol.
La víctima mortal fue identificada como Carlos Flores Duarte, de 30 años, residente en Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez.
El conductor, Wilson Arnoldo Velásquez López, resultó herido así como Luis Fernando Caz, de 18 años, quien viajaba como pasajero.
Un cuarto pasajero no fue atendido por los cuerpos de socorro ni identificado, ya que se retiró del lugar.
Las imágenes del fuerte impacto han sido compartidas en redes sociales.