Ley Magnitsky: bancos podrían rechazar a Gustavo y Felipe Alejos

La aplicación de la Ley Global Magnitsky es considerada como "un asesinato financiero", debido a las implicaciones legales que tiene.

___

___

El diputado Felipe Alejos Lorenzana y el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cambara, podrían tener problemas con sus cuentas bancarias y conflictos con los bancos del sistema luego de que Estados Unidos los sancionara con la Ley Magnitsky.

Estados Unidos aplicó esta medida en contra de los Alejos por presuntamente haber influido en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. Esta ley, además de vedar el ingreso de ambos a ese país, congela los bienes que pudieran tener en aquella nación.

Por aparte, la Ley Magnitsky también prohíbe a las empresas estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los señalados. Por esa razón, es conocida a nivel mundial como "un asesino financiero".

Problemas con los bancos

En Guatemala los bancos tienen relación con sus similares en Estados Unidos, por lo que a criterio del experto en relaciones internacionales, Roberto Wagner, los bancos locales no se van a arriesgar a ser sancionados por Estados Unidos.

"Esa sanción le caería al banco o a la institución financiera que permita que una persona a la que se le ha aplicado la Ley Magnitsky siga recibiendo algún tipo de beneficio comercial, económico o financiero con activos estadounidenses, sea directa o indirectamente", puntualizó Wagner.

"La institución por miedo diría: 'Yo no quiero que me castiguen'. Entonces, automáticamente le dice a la persona a la que se le aplica la ley: 'Mire, perdón, pero ya no puede tener sus fondos aquí", agregó Wagner.

Algunos supermercados y otros comercios de Guatemala tienen relación con empresas estadounidenses, por lo que tampoco podrían prestarle sus servicios a los sancionados bajo esta ley, señala el experto.

Salario en el Congreso

Felipe Alejos Cambara es actual diputado del bloque Todos en el Congreso de la República y devenga un salario mensual de Q29,150. Este dinero es depositado en un banco del sistema. Según la explicación de Wagner, la entidad financiera podría pedirle a Alejos que retire su dinero.

En este sentido, miembros de la Junta Directiva, que conversaron con Soy502 bajo el anonimato, aseguraron que evaluarán las opciones para que Alejos continúe recibiendo sus ingresos mensuales.

Ley Magnitsky

Esta ley fue creada en 2012 y entró en vigor en 2016 para sancionar a los responsables de la muerte del contador ruso Sergei Magnitsky, quien murió torturado en una prisión de Moscú, Rusia, después de investigar un fraude que involucra a funcionarios de ese país.

Esta ley, además de condenar las arbitrariedades y represiones, busca que se respeten los Derechos Humanos. La iniciativa fue aprobada por congresistas estadounidenses en 2012 y en vigor hasta 2016. La ley se aplica a nivel mundial.

De acuerdo con la OFAC, La ley Magnitsky puede sancionar a políticos, empresarios, empresas o instituciones gubernamentales.

A finales del 2017, EE.UU. emitió la primera condena internacional en la cual el total de involucrados fue de 52, entre ellos instituciones y personas. En esa lista también figuró el entonces diputado guatemalteco, Julio Juárez, quien enfrenta proceso por el asesinato de dos periodistas.