Ley del Teletrabajo avanza en el Congreso con dictamen favorable

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Esta iniciativa de ley busca regular el teletrabajo en Guatemala como opción para mejorar la productividad y calidad de vida.

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El teletrabajo se perfila como una herramienta útil para sostener la actividad productiva, reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, según el análisis de la Comisión de Trabajo del Congreso cuyos integrantes emitieron dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa 6556, que busca crear la Ley de Teletrabajo en Guatemala.

En la propuesta se incluye el derecho a la desconexión digital como medida de protección para los trabajadores. (Imagen: captura de pantalla)

La propuesta surge ante los cambios en el mundo laboral impulsados por la tecnología y por experiencias recientes que evidenciaron la necesidad de modalidades flexibles. El dictamen resalta que el marco legal actual no regula de forma específica el trabajo a distancia, en aspectos como la jornada, la supervisión, la seguridad laboral y la protección de datos.

La normativa busca reducir vacíos legales que actualmente existen en el Código de Trabajo. (Imagen: captura de pantalla)

La iniciativa 6556 plantea un marco normativo que define el teletrabajo como una modalidad subordinada, establece condiciones contractuales claras y reconoce derechos, como la desconexión digital, para evitar la sobrecarga laboral en entornos remotos.

“ la iniciativa de Ley de Teletrabajo debe aplicarse exclusivamente al sector privado. En la actualidad, el sector público no cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar un control efectivo en la implementación de esta modalidad ” , diputado VALOR

El dictamen también incorpora principios como la voluntariedad, la igualdad de derechos frente al trabajo presencial y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. Además, asigna al Ministerio de Trabajo la rectoría del modelo, incluyendo funciones de supervisión, promoción y acompañamiento en su implementación.

De acuerdo con la comisión, la normativa podría contribuir a modernizar las relaciones laborales, atraer inversión, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental asociado al transporte diario. Además, plantea que la iniciativa es viable y oportuna.

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No obstante, durante la discusión también surgieron observaciones sobre posibles debilidades en la regulación, principalmente en temas como la jornada laboral, los mecanismos de supervisión y la distribución de costos, aspectos que serán discutidos dentro de la comisión para garantizar una aplicación equilibrada de la ley.

Razonamiento del voto de la diputada Elena Motta, integrante de la Comisión de Trabajo en el Congreso. (Foto: Cortesía)

El dictamen favorable de la iniciativa 6556 acerca su posible aprobación en el Congreso. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Regulación

El diputado Elmer Palencia, integrante de la Junta Directiva del Congreso, expresó que la regulación del teletrabajo debería limitarse únicamente al sector privado.

Refirió que actualmente el sector público no dispone de herramientas suficientes para supervisar de forma efectiva esta modalidad y podría repercutir en el manejo adecuado de los recursos estatales. "Mi postura respecto a la iniciativa de Ley de Teletrabajo es que su regulación debe aplicarse exclusivamente al sector privado", indicó.

La propuesta busca regular el teletrabajo en el país con un marco jurídico específico. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Actualmente, en el Congreso se gestionan cuatro iniciativas de ley que proponen la aprobación de una ley de teletrabajo en el país. Al respecto el diputado Palencia indicó "estimo pertinente la conformación de una mesa de trabajo que permita unificar criterios y consolidar una sola iniciativa, con el objetivo de establecer un marco jurídico sólido y adecuado para la regulación del teletrabajo".