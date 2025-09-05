LG muestra en Berlín su visión de hogar inteligente con IA

Berlín será el escenario donde LG Electronics mostrará a partir del 6 de septiembre, su propuesta de hogar inteligente impulsado por inteligencia artificial bajo el concepto "LG AI Appliances Orchestra".

Durante el evento, los asistentes podrán explorar LG AI Home, una experiencia que integra electrodomésticos, dispositivos IoT y servicios de terceros, todos conectados a través de ThinQ AI y el hub ThinQ ON.

El stand de LG en IFA 2025 se organiza en cuatro espacios:

LG presenta una nueva generación de productos con énfasis en eficiencia energética:

En el área de demostraciones, ThinQ AI sugiere menús, ajusta iluminación y reconoce voces, mientras que ThinQ UP actualiza electrodomésticos con nuevas funciones y ThinQ Care ofrece mantenimiento preventivo.

Además, LG presentará Spielraum, una solución de movilidad basada en IA que conecta la experiencia del hogar con el automóvil.

“ En IFA 2025, presentamos un valor diferenciado con la solución LG AI Home, que armoniza con los ritmos de la vida de los clientes. ”

Lyu Jae-cheol

, presidente de LG Home Appliance Solution Company.