LG muestra en Berlín su visión de hogar inteligente con IA

Berlín será el escenario donde LG Electronics mostrará a partir del 6 de septiembre, su propuesta de hogar inteligente impulsado por inteligencia artificial bajo el concepto "LG AI Appliances Orchestra".
Durante el evento, los asistentes podrán explorar LG AI Home, una experiencia que integra electrodomésticos, dispositivos IoT y servicios de terceros, todos conectados a través de ThinQ AI y el hub ThinQ ON.
Zonas de experiencia con IA
El stand de LG en IFA 2025 se organiza en cuatro espacios:
- Hero Zone: 21 electrodomésticos con IA funcionan como una orquesta bajo la dirección de ThinQ ON.
- Fit&Max Zone: ambientes europeos donde se muestran electrodomésticos diseñados según las preferencias locales.
- AI Core Tech Zone: exhibición de componentes como el motor AI DD™, optimizados con inteligencia artificial.
- AI Home Solution Zone: demostraciones de cómo los dispositivos conectados ahorran tiempo y simplifican tareas diarias.
Electrodomésticos diseñados para Europa
LG presenta una nueva generación de productos con énfasis en eficiencia energética:
- Refrigeradores inteligentes con compresor IA, aislamiento optimizado y bisagra Zero Clearance.
- Lavadoras y secadoras con pantallas LCD más amplias y cuidado inteligente de prendas.
- Nueva línea de aspiradoras, incluyendo un robot con mopa de vapor, aspiradora vertical húmedo-seco y una estación integrada que se ajusta bajo los fregaderos de cocina.
- LG Comfort Kit, un set de accesorios que facilita el uso de los electrodomésticos para distintos usuarios.
Conectividad más allá del hogar
En el área de demostraciones, ThinQ AI sugiere menús, ajusta iluminación y reconoce voces, mientras que ThinQ UP actualiza electrodomésticos con nuevas funciones y ThinQ Care ofrece mantenimiento preventivo.
Además, LG presentará Spielraum, una solución de movilidad basada en IA que conecta la experiencia del hogar con el automóvil.