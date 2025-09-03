LG Streaming Week 2025: más contenido y más experiencias

LG Electronics (LG) anunció el regreso de su campaña LG Streaming Week, del 1 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2025, ofreciendo a los usuarios de televisores LG UHD modelos desde 2019, así como tecnologías LG StanbyME, StanbyME Go y monitores inteligentes UHD, brindando una selección de contenidos y promociones especiales.
Tras conmemorar en 2024 los diez años de su sistema operativo webOS, la edición de este año integra lo mejor del cine, la música, los videojuegos y el contenido educativo en un solo ecosistema.
Contenido y promociones
Durante la campaña, los usuarios guatemaltecos podrán acceder a una selección de socios de contenidos:
- iQIYI: 30% de descuento en el plan premium anual.
- Crunchyroll: 1 mes gratis de ánime, dramas asiáticos y manga.
- Mubi: tres meses sin costo para explorar una cuidada selección de películas de autor y clásicos.
- Stage+: tres meses gratis de conciertos, óperas y documentales de altísima calidad.
- Kanto: un mes de karaoke.
- Baby Shark World for Kids: un mes gratis de canciones y contenido educativo para los más pequeños.
- America tvGO International: un mes gratis de contenidos como series, novelas, especiales y más.
Durante la campaña, se habilitará la aplicación LG Streaming Week en la pantalla de inicio de los Smart TV LG como también en LG Content Store. Desde allí, los usuarios podrán activar las promociones y explorar las distintas categorías de contenido.