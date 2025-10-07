LG se suma a la pasión por el fútbol guatemalteco

La innovación se suma al terreno de juego con la firma de la alianza entre la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y LG Electronics, uniéndose como patrocinador oficial, a partir del 1 de octubre de 2025.

A través de este patrocinio, respaldado por su filosofía "Life's Good", LG busca inspirar a nuevas generaciones a través del deporte, promoviendo también, valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la excelencia.

Asimismo, LG aprovechó la oportunidad para presentar su nueva campaña, "sentir los colores como nunca". Inspirada por el azul y blanco que portan los jugadores dentro de la cancha, representando a los guatemaltecos en el deporte.

, presidente de LG Centroamérica.

“ Queremos inspirar a nuevas generaciones a través del fútbol, un deporte que nos une y llena de emoción, y por eso estamos orgullosos de acompañar a la federación en este camino ”

El respaldo de LG abarca a distintas categorías de selecciones nacionales:

Así como a la Selección Mayor, que próximamente participará en importantes torneos internacionales y regionales como la Copa de Oro Femenina, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Premundiales.

Con este patrocinio, LG Electronics fortalece su presencia en Guatemala y reafirma su compromiso con el desarrollo integral del fútbol nacional, sumándose al entusiasmo de miles de guatemaltecos.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de lg_centroamericaycaribe)