Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

LG se suma a la pasión por el fútbol guatemalteco

  • Por Redacción comercial
07 de octubre de 2025, 12:40
(Fotografía cortesía: LG Guatemala)

(Fotografía cortesía: LG Guatemala)

La innovación se suma al terreno de juego con la firma de la alianza entre la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y LG Electronics, uniéndose como patrocinador oficial, a partir del 1 de octubre de 2025.

A través de este patrocinio, respaldado por su filosofía "Life's Good", LG busca inspirar a nuevas generaciones a través del deporte, promoviendo también, valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la excelencia.

Asimismo,  LG aprovechó la oportunidad para presentar su nueva campaña, "sentir los colores como nunca". Inspirada por el azul y blanco que portan los jugadores dentro de la cancha, representando a los guatemaltecos en el deporte.

Queremos inspirar a nuevas generaciones a través del fútbol, un deporte que nos une y llena de emoción, y por eso estamos orgullosos de acompañar a la federación en este camino
Enrique Kim
, presidente de LG Centroamérica.

El respaldo de LG abarca a distintas categorías de selecciones nacionales:

  • Juveniles
  • Femeninas 
  • Futsal 
  • Fútbol playa

Así como a la Selección Mayor, que próximamente participará en importantes torneos internacionales y regionales como la Copa de Oro Femenina, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Premundiales.

Con este patrocinio, LG Electronics fortalece su presencia en Guatemala y reafirma su compromiso con el desarrollo integral del fútbol nacional, sumándose al entusiasmo de miles de guatemaltecos.

LG, Life's Good, Federación Nacional de Fútbol, deporte, pasión, Guatemala, Soy502
(Fotografía obtenida de la página de Instagram de lg_centroamericaycaribe)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar