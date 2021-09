Totalmente transformada: Liliana Arriaga "La Chupitos" sorprende con cambio de look

Durante la promoción de una nueva cinta, la comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como "La Chupitos" sorprendió por su evidente cambio físico, al igual que su actuación en dicha cinta, la cual ha dado un giro total.

En la película mexicana "Chingolandia" ha llamado mucho la atención el relato de la trama, pero lo que ha sorprendido a muchos es cómo luce la actriz Liliana Arriaga, mejor conocida como "La Chupitos".

La historia de esta película gira en entorno a un taxista y un futbolista, ambos de Tepito, su más grande sueño está por realizarse y tienen que enfrentar a uno de los líderes de un grupo criminal en su barrio, a esto se suma una familia originaria de Ecatepec, que sorpresivamente recibe 1 millón de pesos y termina siendo acosada por un grupo de guardaespaldas.

La actuación de la comediante Liliana Arriaga ha sido lo más comentado, debido al cambio radical de look que luce en la cinta.

Quienes han visto la cinta han comentado que, algo impresionante, es la forma en la que la actriz demuestra su versatilidad dándole vida a un personaje igual de cómico, pero completamente nuevo, no solamente no es reconocible en su manera de hablar, también su apariencia física es muy diferente. Y es que justamente el atuendo que usa junto con el maquillaje para interpretar a "La chupitos" no dejan ver que en realidad ella es una mujer bastante atractiva.

Mira aquí el tráiler: