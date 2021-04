Lista de corruptos de Norma Torres es distinta a la "Engel"

La lista con los actores corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras solicitada por la congresista Norma Torres será divulgada durante esta semana en Estados Unidos. Sin embargo, esta es diferente a la denominada "Lista Engel", aunque la información que difundan sea similar.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, informó que en los próximos días recibirá una lista que solicitó al Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos la cual identificará a los actores corruptos en la región centroamericana.

Cabe destacar que esta lista incluirá los nombres de aquellos que también hayan sido responsabilizados directamente por le Gobierno del país norteamericano.

En un comunicado de prensa, Torres señala: "Las élites corruptas de toda la región se enriquecen ellos mismos a expensas de su pueblo, dejando a los centroamericanos sufriendo en la pobreza y la violencia".

“En los próximos días, espero pronto entrar en una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica. No me importa a quién implique, me importa que hagamos responsables a esas personas y que ayudemos a defender la democracia, la justicia, los derechos humanos, y el estado de derecho en Centroamérica", declaró la congresista nacida en Guatemala.

"Lista Engel"

Sin embargo, esta no es la"Lista Engel" que deberá publicar el Gobierno de los Estados Unidos, aunque la información que comparta este documento sea parecida a la que difundirá la congresista Norma Torres.

La denominada "Lista Engel" fue incluida en la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos y contendrá los nombres de "actores corruptos y antidemocráticos" de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Aunque se rumoró que este listado se daría a conocer la semana pasada, el Departamento de Estado tiene hasta el 30 de junio para hacer pública esta lista y a quienes estén incluidos se les prohibirá el ingreso a Estados Unidos.

Esta lista forma parte de una estrategia de cinco años para promover la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil en el Triángulo Norte de Centroamérica, con lo que se busca frenar la migración irregular.