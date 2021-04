Norma Torres se pronuncia tras discusión con Nayib Bukele

La Congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, emitió una declaración luego del cruce de palabras en redes sociales con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Torres explicó en su declaración que la situación se registró días antes de que el gobierno de Estados Unidos entregue una lista identificando actores corruptos en la región, lo que “resultó en ataques en Twitter por parte de Bukele y sus facilitadores”.

“Todos los niños de Centroamérica merecen una vida digna y segura en su país de origen, y merecen un gobierno central que trabaje para que eso suceda. En cambio, las élites corruptas de toda la región se enriquecen ellos mismos a expensas de su pueblo, dejando a los centroamericanos sufriendo en la pobreza y la violencia”, dijo Torres.

I stand by the Central American people dreaming of democratic governments free of corrupt officials. Read my full statement here: https://t.co/Tbw5wullqa — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 3, 2021

Esto en relación al tuit que publicó sobre que la corrupción es la causa de la migración irregular del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, aludiendo a El Salvador, lo que provocó la reacción de Bukele.

Bukele pidió en redes sociales a toda la comunidad latina el distrito 35 de California que no votaran por Torres ya que no representa los intereses de la comunidad.

Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres.



No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 2, 2021

“Soy responsable ante mis electores de asegurarme de que sus impuestos que enviamos en ayuda exterior realmente lleguen a las personas que están sufriendo, no a los gobiernos corruptos que prefieren llenarse los bolsillos. Y nunca dudaré en arrojar luz sobre la corrupción que es la base de tanto sufrimiento”, expresó la congresista.

Además finalizó diciendo que “en los próximos días, espero entrar en una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica,”.