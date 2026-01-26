Liverpool piensa en Xabi Alonso como posible sustituto de Slot

-

El futuro inmediato de Xabi Alonso podría pasar por Inglaterra. El técnico vasco, que dejó de formar parte del Real Madrid el pasado 12 de enero, aparece como una opción cada vez más seria para dirigir al Liverpool, equipo en el que ya dejó huella como futbolista.

Según la prensa española, la entidad inglesa ya habría establecido un primer acercamiento con su entorno para valorar su disponibilidad. El conjunto de Anfield atraviesa un momento delicado en la competición doméstica y en la Champions no va tan mal, pero genera dudas.

Este contexto ha puesto en entredicho la continuidad de su entrenador, Arne Slot, cuyo cargo empieza a verse amenazado. Por su parte, Alonso se encuentra libre tras su reciente salida del club blanco, una circunstancia que juega a su favor en caso de que el Liverpool decida realizar un cambio en el banquillo.

Xabi Alonso, ¿cerca del Liverpool?



Además, su pasado como jugador red entre 2004 y 2009 refuerza su candidatura: durante esa etapa fue protagonista del histórico triunfo en la Champions League de 2005, en la recordada final de Estambul.

Según apunta Sky Sports, el técnico vería con muy buenos ojos un regreso a Anfield si se dieran las condiciones adecuadas, lo que representaría un desafío de alto nivel en uno de los grandes clubes del futbol europeo.