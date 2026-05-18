Prevén inicio de semana con lluvias y tormentas severas

Las lluvias podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche.
TE PUEDE INTERESAR: Patrulla de la PNC derrapa en bajada de Las Cañas debido a fuerte lluvia
El inicio de semana tendrá un ambiente cálido, húmedo y con probabilidad de lluvias en varias regiones del país, según el pronóstico del Insivumeh para este lunes 18 de mayo.
El constante ingreso de humedad continuará favoreciendo condiciones brumosas en gran parte del territorio nacional, especialmente durante las primeras horas del día.
Además, se espera neblina al amanecer en áreas de Occidente, Altiplano Central, Valles de Oriente, así como en regiones del Norte y Caribe.
Durante la mañana, el clima permanecerá cálido, con pocas nubes y con nubosidad dispersa más viento ligero proveniente del sur.
Para la tarde y noche se prevé mayor presencia de nubosidad, principalmente en sectores de Bocacosta y el sur de regiones como Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.
En estas áreas podrían registrarse lluvias dispersas de corta duración acompañadas de actividad eléctrica.
El Insivumeh también advirtió que las condiciones actuales podrían formar tormentas locales severas e incluso caída de granizo en algunos puntos del país.