Todo lo que se sabe sobre el estado de salud del papa Francisco

Todo sobre el estado de salud de papa Francisco, el pontífice continúa internado en el hospital Gemelli en Roma.

El papa Francisco, de 88 años, sigue hospitalizado en estado "crítico" en el policlínico Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral. Tras casi dos semanas de haber ingresado esto es todo lo que se ha sabido sobre su estado en salud.

Neumonía bilateral tras bronquitis

Francisco fue ingresado el 14 de febrero con dificultades respiratorias y bronquitis, cuya condición empeoró rápidamente. Tras su internamiento, el Vaticano informó que sufría neumonía en ambos pulmones, con un cuadro "complejo".

El sábado 23 de febrero, su salud se agravó con un ataque asmático prolongado, que requirió oxígeno a alto flujo y una transfusión de sangre debido a problemas hematológicos. El lunes, el Vaticano indicó que no hubo más episodios respiratorios.

A pesar de estas complicaciones, el papa sigue siendo un "paciente frágil", según su médico Luigi Carbone. La "insuficiencia renal leve" que presentó el domingo no ha generado preocupación.

Sigue trabajando

A pesar del pronóstico reservado, el papa se mantiene "de buen humor", según fuentes cercanas al Vaticano. Aunque no se ha mostrado en público desde su hospitalización, Francisco continúa recibiendo a colaboradores y trabajando desde su suite en el hospital Gemelli.

El lunes, recibió la visita del cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra, a quienes autorizó la canonización de dos laicos y convocó una reunión de cardenales en una fecha por definir.

El Papa autoriza la canonización del venezolano José Gregorio Hernández y del beato Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya. (Foto: Vatican News)

Además, se informó que el papa continúa haciendo llamadas a la parroquia de Gaza, como lo hace cada noche desde el inicio del conflicto en el territorio palestino.

Comunicación clara y frecuente

El Vaticano ha adoptado una política de transparencia al informar sobre la salud del papa, proporcionando actualizaciones dos veces al día.

Cada mañana, un comunicado breve señala que el papa "pasó una buena noche", y por la tarde, se emite un boletín con detalles médicos.

La hospitalización más prolongada

Esta es la cuarta hospitalización de Francisco, la más prolongada desde su elección como papa en 2013.

En 2021, pasó 10 días en el Gemelli debido a una operación para extirpar 33 centímetros de su colon. En 2023, estuvo hospitalizado por bronquitis y luego por una cirugía de hernia abdominal.

El Cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, lidera una oración del Rosario por la salud del Papa Francisco. (Foto: AFP)

Antecedentes médicos

A lo largo de los años, Francisco ha enfrentado varios problemas de salud. Sufre dolores en las rodillas que lo obligan a usar silla de ruedas desde 2022, y tiene sobrepeso.

A los 21 años, estuvo cerca de morir por pleuresía, lo que llevó a la extirpación de su lóbulo superior del pulmón derecho. También comenzó a usar un audífono y se sometió a una cirugía de cataratas en 2019.

