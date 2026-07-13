Macabro hallazgo en Villa Nueva: encuentran el cuerpo de una mujer dentro de bolsas

El cuerpo fue hallado a un costado de la carretera que conecta Mixco con Villa Nueva.
OTRAS NOTICIAS: Fallece Sam Neill, actor de la película "Jurassic Park"
Un macabro hallazgo ocurrió la mañana de este lunes 13 de julio, en cercanías al puente La Unión, en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.
Transeúntes alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales luego de que observaran un bulto a un costado de la carretera.
Al arribo de los socorristas, se constató que se trataba de los restos humanos correspondientes a una mujer que se encontraban envueltos en bolsas plásticas y una sábana, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes.
De momento se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que sean realizadas las diligencias de ley y trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y dar con la identidad de la víctima.