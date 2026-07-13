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Macabro hallazgo en Villa Nueva: encuentran el cuerpo de una mujer dentro de bolsas

  • Por Geber Osorio
13 de julio de 2026, 07:17
El hallazgo ocurrió en las primeras horas de este lunes. (Foto: Asonbomd)

El hallazgo ocurrió en las primeras horas de este lunes. (Foto: Asonbomd)

El cuerpo fue hallado a un costado de la carretera que conecta Mixco con Villa Nueva.

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Un macabro hallazgo ocurrió la mañana de este lunes 13 de julio, en cercanías al puente La Unión, en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

Transeúntes alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales luego de que observaran un bulto a un costado de la carretera.

Se constató que el bulto se tratad del cuerpo de una mujer. (Foto: Asonbomd)
Se constató que el bulto se tratad del cuerpo de una mujer. (Foto: Asonbomd)

Al arribo de los socorristas, se constató que se trataba de los restos humanos correspondientes a una mujer que se encontraban envueltos en bolsas plásticas y una sábana, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes.

De momento se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que sean realizadas las diligencias de ley y trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y dar con la identidad de la víctima.

El cuerpo fue hallado a escasos metros del puente La Unión, en Ciudad Peronia, Villa Nueva. (Foto: Asonbomd)
El cuerpo fue hallado a escasos metros del puente La Unión, en Ciudad Peronia, Villa Nueva. (Foto: Asonbomd)

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